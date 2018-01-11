"Азов" сам дал доказательства наличия у них гранатометов из США

Digital Forensic Research Lab показал удаленную публикацию пресс-службы полка за июль об ознакомлении бойцов с американскими гранатометами PSRL-1

В июле 2017 года пресс-служба полка "Азов" сама сообщила о поставках гранатометов американского производства PSRL-1. Об этом говорится в публикации Digital Forensic Research Lab аналитического центра Atlantic Council, передает Голос Америки.



Накануне международная группа расследователей BellingCat заявила, что на линии столкновения у "Азова" уже есть американское оружие. Национальная гвардия официально опровергла эту информацию.

Digital Forensic Research Lab показал ранние сообщения в СМИ, что компания из Техаса AirTronic USA получила лицензию и поставляет в Украину гранатометы PSRL-1. Спецтехноэкспорт заявлял о совместном проекте на поставку этого вооружения для украинских силовых подраздедлений.



В июле пресс-служба "Азов" сообщала, что бойцы ознакамливаются с гранатометами типа PSRL-1, которые должны поступить на вооружение. Позже это сообщение с сайта пропало.



Журналист Юрий Бутусов в июле также писал в Facebook: "Американское летальное оружие уже в Украине. США осуществили новую поставку - ручные гранатометы PSRL-1. Гранатометы уже поступили на вооружение ряда подразделений, в частности бригады 3057 (озрспн "Азов") и бригады быстрого реагирования 3018".

Не известно, сколько поступило гранатометов и использовали ли их в боевых условиях.

21 декабря администрация президента США Дональда Трампа одобрила первые коммерческие поставки летального оборонительного оружия Украине. Госдеп одобрил коммерческую лицензию, которая разрешает экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и комплектующих на сумму $41,5 млн.

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