Блокада с украинской стороны была бы логичной, если бы была закрыта российская граница, отметил бывший заложник Игорь Козловский

Украинский религиовед, бывший заложник Игорь Козловский считает, что блокада со стороны Украины временно оккупированного Донбасса отталкивает людей. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.

"Эти пенсии люди заработали. Если бы они уехали из Украины, то наше государство в соответствии с законом пенсии бы выплачивала. А здесь люди никуда даже не выезжали. В общем, любая блокада отталкивает. А также способствует тому, что индифферентные люди становятся сторонниками России", - подчеркнул Козловский.

По его словам, в свою очередь Россия открывает границы, дает возможность уехать, работать.

"Там признают паспорта так называемых ДНР и ЛНР. Сейчас там упростили процедуру получения российского гражданства для тех, кто приехал из оккупированного Донбасса. Блокада с украинской стороны была бы логичной, если бы была закрыта российская граница. Тогда боевикам пришлось бы принимать наши условия. А так это не блокада, мы просто отталкиваем людей", - считает Козловский.

3 мая террористы ДНР объявили виновным украинского религиоведа Игоря Козловского и заявили, что он будет лишен свободы на 2 года и 8 месяцев.

27 декабря в результате обмена был освобожден из плена боевиков Козловский.

2 января украинский религиовед заявил, что во время пыток боевики кричали ему что они есть "русский мир".

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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