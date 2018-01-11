Козловский: Это не блокада в Донбассе, мы отталкиваем людей
Украинский религиовед, бывший заложник Игорь Козловский считает, что блокада со стороны Украины временно оккупированного Донбасса отталкивает людей. Об этом он сказал в интервью Украинской правде.
"Эти пенсии люди заработали. Если бы они уехали из Украины, то наше государство в соответствии с законом пенсии бы выплачивала. А здесь люди никуда даже не выезжали. В общем, любая блокада отталкивает. А также способствует тому, что индифферентные люди становятся сторонниками России", - подчеркнул Козловский.
По его словам, в свою очередь Россия открывает границы, дает возможность уехать, работать.
"Там признают паспорта так называемых ДНР и ЛНР. Сейчас там упростили процедуру получения российского гражданства для тех, кто приехал из оккупированного Донбасса. Блокада с украинской стороны была бы логичной, если бы была закрыта российская граница. Тогда боевикам пришлось бы принимать наши условия. А так это не блокада, мы просто отталкиваем людей", - считает Козловский.
3 мая террористы ДНР объявили виновным украинского религиоведа Игоря Козловского и заявили, что он будет лишен свободы на 2 года и 8 месяцев.
27 декабря в результате обмена был освобожден из плена боевиков Козловский.
2 января украинский религиовед заявил, что во время пыток боевики кричали ему что они есть "русский мир".
ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.
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