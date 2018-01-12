РосСМИ пишут о внесении Медведчука в санкционный список США

О внесении Медведчука в новый санкционный список США сообщили российские СМИ и украинский депутат Иван Винник, все со ссылкой на свои источники

Российские СМИ утверждают, что в новый санкционный список США из примерно 300 человек, приближенных к президенту РФ Владимиру Путину, вошел украинский политик Виктор Медведчук.

Первым о новом санкционном списке написало российское издание Коммерсант со ссылкой на свои источники в Вашингтоне. По информации издания, в составленный Белым домом список высокопоставленных российских предпринимателей и бизнесменов из окружения Путина войдут около 50 человек, а с учетом членов их семей в перечне окажутся около 300 россиян. При этом никаких имен источник газеты не назвал, но отметил, что документ будет представлен не позднее 29 января.

После этого информацию о новом санкционном списке США опубликовал российский сайт Дождь со ссылкой на российского политика Олега Митволя, в распоряжении которого якобы оказался сам список. Россиянин утверждает, что список предоставил его источник во внешнеполитических кругах. Митволь отметил, что обеспокоен ситуацией, поскольку является вкладчиком Сбербанка РФ, который попал в список.

Дождь опубликовал ряд имен из этого документа, из украинцев в него попали Виктор Янукович, его сын Александр, Николай Азаров, Виктор Медведчук. Среди россиян, якобы включенных в список, Митволь назвал Петра Колбина, Аркадия и Романа Ротенбергов, Кирилла и Юрия Ковальчуков и др. Всего санкционный список состоит из 568 человек и компаний.

Однако российское агентство РБК утверждает, что список Митволя "оказался старым". На реплику РБК о том, что на сайте Минфина США уже была распространена информация о том, что европейские "дочки" Сбербанка РФ попали под санкции, Митволь ответил, что "такого списка не видел".

Пресс-секретарь американского посольства в РФ Мария Олсон, комментируя этот документ, заявила РБК, что "господин Митволь может сам лучшим образом прокомментировать, как был составлен его список".

Вместе с тем, сегодня депутат Рады от БПП Иван Винник в эфире 112 Украина заявил, что располагает информацией о возможном внесении в санкционный список США Виктора Медведчука.

"Из обоснованных источников стало известно, что Медведчука США вносят в санкционный список в связи с российской агрессией против Украины", - сказал Винник.

Как известно, Медведчук является представителем Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Сегодня на брифинге в Белом доме министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в США работают над введением новых санкций против России и объявят о них в ближайшее время.

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