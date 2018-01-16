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Самолет ВМС США около часа кружил возле оккупированного Крыма

16.01.2018 01:06
Ресурс для отслеживания авиации CivMilAir зафиксировал полеты двух американских самолетов за день у границ с РФ и оккупированного полуострова
Самолет ВМС США около часа кружил возле оккупированного Крыма
RQ-4 Global Hawk (фото - twitter.com/civmilair)

Американский военный самолет совершил сегодня очередной полет вдоль российской береговой линии над Черным морем и около часа кружил возле оккупированного Севастополя, где располагается база Военно-морских сил РФ. Об этом сообщает сервис слежения за перемещением авиации CivMilAir.

В сообщении сказано, что патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon сначала пролетел вдоль южного побережья Крыма в сторону Новороссийска, где сделал два круга и вернулся к полуострову. 


Последний раз американский Poseidon был замечен у оккупированного Крыма 9 января, где совершил полет вдоль побережья на высоте около 7,5 тысячи метров.


P-8A Poseidon (фото: twitter.com/civmilair)

В тот же день, 15 января, разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk имел похожую траекторию полета. Он находился у оккупированного полуострова на протяжении двух часов.


Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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