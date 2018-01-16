Самолет ВМС США около часа кружил возле оккупированного Крыма

Ресурс для отслеживания авиации CivMilAir зафиксировал полеты двух американских самолетов за день у границ с РФ и оккупированного полуострова

Американский военный самолет совершил сегодня очередной полет вдоль российской береговой линии над Черным морем и около часа кружил возле оккупированного Севастополя, где располагается база Военно-морских сил РФ. Об этом сообщает сервис слежения за перемещением авиации CivMilAir.



В сообщении сказано, что патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon сначала пролетел вдоль южного побережья Крыма в сторону Новороссийска, где сделал два круга и вернулся к полуострову.







Последний раз американский Poseidon был замечен у оккупированного Крыма 9 января, где совершил полет вдоль побережья на высоте около 7,5 тысячи метров.







P-8A Poseidon (фото: twitter.com/civmilair)



В тот же день, 15 января, разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4 Global Hawk имел похожую траекторию полета. Он находился у оккупированного полуострова на протяжении двух часов.







Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.



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