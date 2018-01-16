Абсурдно: экс-посол США в Украине о словах Лаврова про "Будапешт"

Пайфер считает, что глава российского МИДа "не дурак" и прекрасно это понимает

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер назвал абсурдными заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что РФ не нарушила условия Будапештского меморандума. Об этом действующий старший научный сотрудник аналитического центра Brookings Institution написал в своем Twitter.

"Это утверждение российского министра иностранных дел Лаврова - абсолютно абсурдно. Будапештский меморандум требует от Москвы не угрожать и не применять любую силу - не только ядерное оружие - против Украины. Лавров не дурак, он это знает", - написал бывший высокопоставленный дипломат США.



Он также напомнил, что в трехстороннем соглашении были изложены обязательства уважать "суверенитет и территориальную целостность Украины", а не использовать или угрожать применением силы против Украины, на что Россия согласилась на 11 месяцев позже в Будапештском меморандуме, и "в 2014 году грубо нарушила".





Пайфер прикрепил к своему твиту историческую фотографию подписания меморандума лидерами Украины, России и Великобритании, которую накануне опубликовал старший вице-президент американского Совета по международным отношениям и известный авторитет во внешней политике США Джеймс Линдсей.







Экс-министр обороны Украины Евгений Марчук отметил, что, согласно тексту Будапештского меморандума, его подписанты обязываются не применять против Украины не только ядерное оружие, а и какое-либо другое.



Ранее Лавров заявил, что Российская Федерация не нарушила Будапештский меморандум, так как Крымский полуостров аннексировала без угроз и применения ядерного оружия.

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