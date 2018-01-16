Рада не смогла за один день принять закон о деоккупации Донбасса

По словам спикера Верховной Рады Андрея Парубия, остается рассмотреть еще почти 200 поправок к законопроекту

Депутаты Верховной Рады не смогли за один день принять проект закона о деоккупации Донбасса. Во вторник, 16 января, они рассмотрели почти 500 из 673 поправок к проекту закона об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях №7163, передает корреспондент LIGA.net.

"Мы продолжим завтра рассмотрение законопроекта с поправки 483. У нас остается еще почти 200 поправок. Я надеялся, что решение будет принято сегодня. Но из-за основательной дискуссии финальное голосование откладывается на завтра", - сказал спикер Андрей Парубий, закрывая вечернее пленарное заседание парламента.

6 октября 2017 года Рада приняла в первом чтении за основу проект закона о реинтеграции Донбасса №7163.

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Сегодня, 16 января, парламент рассматривал законопроект во втором чтении, которое должно завершиться принятием закона или его отклонением. Под Радой собрались противники принятия документа, которые подожгли автомобильные шины. Между протестующими и охраняющими парламент правоохранителями произошли столкновения.

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