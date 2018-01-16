Поклонская требует от ГПУ дела против Порошенко: ее ждут в Киеве

Поклонская требует, чтобы ГПУ начала расследование якобы создания "преступной организации", которая совершила "государственный переворот"

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская направила заявление на имя генпрокурора Юрия Луценко, в котором требует начать расследование против президента Петра Порошенко и других должностных лиц. В ГПУ экс-прокурору оккупированного Крыма ответили, что с удовольствием пообщаются с ней в Киеве.

О заявлении Поклонской сообщило сегодня российское агентство РИА Новости.

Так, Поклонская требует, чтобы ГПУ начала расследование якобы создания "преступной организации", которая совершила "государственный переворот".

Причастными к созданию организации депутат Госдумы называет экс-премьера Арсения Яценюка, спикера Верховной Рады Андрея Парубия, секретаря СНБО Александра Турчинова и других.

В ГПУ Поклонской ответили, что будут рады пообщаться с ней на тему госизмены в Шевченковском райсуде Киева.

"Вне всяких сомнений и оговорок представители Генпрокуратуры Украины с большим удовольствием пообщаются с экс-прокурором аннексированного Крыма Натальей Поклонской на темы государственной измены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также сформулируют эксклюзивные ответы на ее искренние вопросы в случае прибытия последней по адресу: 03057 г. Киев, ул Дегтяревская, 31-а. Все законные основания для этого есть", - написал на своей странице в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он также пообещал, что ГПУ оплатит дорожные расходы Поклонской.

Напомним, прокуратура подозревает Поклонскую в действиях в составе преступной организации, направленных на свержение конституционного строя (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109 УК), посягательстве в составе преступной организации на территориальную целостность Украины (ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110 УК), госизмене (ч. 1 ст. 111 УК) и создании преступной организации (ч. 1 ст. 255 УК).

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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