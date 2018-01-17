Луценко назвал "наибольшую ошибку прошлого года"

Генпрокурор осудил публичное выяснение отношений между правоохранительными органами

Никакой войны между Генеральной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро Украины нет, а публичное выяснение отношений между правоохранительными органами - наибольшая ошибка прошлого года. Об этом сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Нет никакой войны ГПУ и НАБУ. Я это утверждаю, искренне утверждаю. Для тех, кто в этом сомневается - прошу обратить внимание на разницу между институциями и сотрудниками этих институций. Я поддерживаю закон о НАБУ, их деятельность… общие операции, в которых мы совместно задерживаем, арестовываем и отправляем в суд взяточников", - сказал он, добавив, что в прошлом году НАБУ передало в суд порядка 90 дел, 40% из которых - по материалам в том числе ГПУ.

"Общая деятельность на 40% с ними - это хороший ответ тем, кто рассказывает о войне между НАБУ и ГПУ, войны нет - есть сотрудничество. Но только там, где они действуют в законной плоскости. Там, где есть подозрения, что они используют незаконные методы, я как прокурор обязан реагировать и восстанавливать законность", - отметил он.

Луценко сообщил, что перед новым годом встречался с руководителем НАБУ Артемом Сытником. "Мы обменялись мнениями и пришли к общему выводу: любое продолжение публичных атак между правоохранительными органами вредит и этим органам, и государству. Мы договорились, что подобного больше допускать не будем. Я не хочу сейчас говорить, кто первый начинал, просто это не нужно. В любом случае, я считаю это наибольшей ошибкой прошлого года - публичное выяснение отношений между правоохранительными органами", - сказал он.

Генпрокурор также опроверг заявления о том, что НАБУ якобы выступает адвокатом украденных Януковичем средств. Открытое НАБУ производство и следственные действия по Ощадбанку в рамках спецконфискации Луценко объяснил решением суда, который обязал детективов зарегистрировать производства в ЕРДР.

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1 декабря 2017 года Сытник заявил, что СБУ умышленно сорвала все операции, которые осуществлялись подразделением сотрудников бюро под прикрытием.

3 декабря Луценко заявил, что весь аппарат НАБУ нелегален, а методы его работы - незаконны.

Позже посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что на этой неделе намерен "объединить" представителей серьезно конфликтующих правоохранительных ведомств

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