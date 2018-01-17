Луценко рассказал, где спрятано решение суда по деньгам Януковича

Окружение Виктора Януковича пытается поставить под сомнение решение Краматорского суда о спецконфискации $1,5 млрд, утверждает генеральный прокурор

Оригинал решения Краматорского суда о спецконфискации $1,5 млрд окружения Виктора Януковича находится в секретной комнате Генпрокуратуры. Об этом сегодня на заседании комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил генпрокурор Юрий Луценко, сообщает корреспондент LIGA.net.

Комментируя предложение депутатов хотя бы частично обнародовать решение Краматорского суда, глава ГПУ отметил, что все чиновники с доступом к гостайне категории А могут прийти в секретную комнату Генпрокуратуры и ознакомиться с этим документом, но без вынесения пометок.

"Пожалуйста, я это предложил членам профильного комитета (Рады). Знаете, сколько пришло? Ноль", - сказал Луценко.

Генпрокурор утверждает, что план "ОПГ Януковича" состоит в том, чтобы поставить под сомнение судебное решение о спецконфискации и "попробовать где-то в далекой стране найти очень Печерский суд для решения своей проблемы".

По словам Луценко, он получил уже полтора десятка запросов о том, открыто ли уголовное производство против телеканала Аль-Джазира за шпионаж и против других СМИ - за разглашение гостайны при публикации решения суда. "Знаете, зачем? Чтобы тот документ, который вы называете решением суда, легализовать", - подчеркнул глава ГПУ, добавив, что такие дела не открывались.

"Решение Краматорского суда находится в секретной комнате Генеральной прокуратуры Украины", - отметил Луценко.

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На просьбу корреспондента LIGA.net уточнить, означает ли это, что опубликованное Аль-Джазирой решение суда - фейк, пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган ответила: "Оно в единственном экземпляре находится в секретной комнате ГПУ".

Также Луценко пояснил, что решение суда о спецконфискации засекретили, чтобы фигуранты дела не могли сорвать следствие "по десяткам дел организованных преступных группировок Януковича в разных конфигурациях".

"В решении Краматорского суда перечисляются все сотни субъектов хозяйствования, через которые Янукович вел свою преступную деятельность. Рассекречивание этой информации очень усложнит проведение следственной и оперативно-розыскной, в том числе секретной, работы по бенефициарам этих структур… Если некий Сидоренко, который сотрудничал с Януковичем, будет знать, что его предприятие есть в этом перечне, конечно, он будет остерегаться прослушки, снятия его телекоммуникаций и так далее", - отметил генпрокурор.

10 января 2018 года арабский телеканал Al Jazeera опубликовал якобы засекреченное решение Краматорского суда, которое подробно описывает схему вывода окружением Януковича $1,5 млрд из Украины.

Согласно обнародованной СМИ информации, одним из участников схемы якобы была компания ICU, которую в то время возглавляла глава НБУ Валерия Гонтарева. ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний на сумму $1,5 млрд.

В ГПУ изначально отказались подтвердить или опровергнуть подлинность текста решения суда, опубликованного Al Jazeera.

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