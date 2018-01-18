В 2018 году в Украине планируется провести украинско-американские учения "Репид Трайдент" и "Си Бриз"

Рада дала добро на допуск в Украину вооруженных сил стран НАТО для проведения учений. За закон о том, чтобы одобрить решение президента о допуске подразделений вооруженных сил других стран на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях N7428 проголосовали 235 депутатов, передает корреспондент LIGA.net.

В 2018 году в Украине планируется провести украинско-американские учения "Репид Трайдент" и "Си Бриз". Также планируется провести многонациональные учения "Светлая Лавина", "Чистое Небо" и украинско-румынские учения "Ривериан".

Как сообщил, представляя проект, заместитель министра обороны Иван Руснак, в учениях примут участие более 14 тысяч украинских военнослужащих, ожидается участие более 8 тысяч военнослужащих других стран.

Согласно соцопросу, проведенному в декабре 2017 года, вступление Украины в НАТО поддержали бы в случае проведения референдума 47% опрошенных граждан, а не поддержали бы 36%.

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