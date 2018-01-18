СБУ: ФСБ задержала готовившего провокацию против Украины эксперта

В последнее время Соколов активно искал возможность выезда в одну из стран ЕС для обнародования деталей циничных провокаций российских спецслужб

В России ФСБ задержала эксперта федерального информационного центра "Аналитика и безопасность" Сергея Соколова, руководителя этой структуры Руслана Мильченко и других лиц. Как сообщает пресс-центр СБУ, эту информацию активно распространяют росСМИ.

В связи с эти глава СБУ Василий Грицак напомнил, что в августе 2017 Службой безопасности Украины были обнародованы конкретные факты причастности указанных лиц, в частности Соколова, к циничной провокации российских спецслужб по инсценировке ряда террористических актов на территории России на объектах критической инфраструктуры в Москве, Курчатове, Тольятти, Курске якобы с привлечением граждан Украины из числа бывших участников АТО.

По словам Грицака, свидетельства непосредственных участников этих событий и вещественные доказательства дают все основания считать, что эта спецоперация российских спецслужб могла быть поводом для открытого вооруженного вторжения вооруженных сил РФ в Украину.

"Фактически это аналогия событий 1999 года, когда организованные ФСБ подрывы жилых домов в Москве стали основанием для начала новой военной кампании в Чечне. На сегодня досудебное расследование этого дела закончено, материалы готовятся для направления в суд. Следователями и оперативными сотрудниками СБУ собрано достаточно доказательств того, что провокация была спланирована и срежиссирована именно спецслужбами РФ, причем нами установлены фамилии конкретных сотрудников, которые руководили действиями Соколова, в том числе близкого родственника одного из членов комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности", - отметил глава СБУ.

Служба безопасности считает, что "руководство ФСБ было вынуждено задержать Соколова, пытаясь минимизировать репутационные потери, отмежеваться от действий федерального информационного центра "Аналитика и безопасность", Мильченко, Соколова и других задействованных лиц, учитывая также и то, что сам Соколов начал выходить из-под контроля спецслужб РФ".

По оперативной информации СБУ, в последнее время Соколов активно искал возможность выезда в одну из стран Евросоюза для обнародования деталей циничных провокаций российских спецслужб, непосредственным исполнителем которых он был в течение нескольких лет.

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