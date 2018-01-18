"Полностью противоречит Минску": реакция РФ на закон о Донбассе

Принятым законом Украина "отталкивает от себя проживающих в Донбассе граждан", утверждают в российском Министерстве иностранных дел

В МИД Российской Федерации считают, что принятый Верховной Радой закон о деоккупации и реинтеграции отдельных районов Донбасса, захваченных подконтрольными Кремлю боевиками, "полностью противоречит минским соглашениям". Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского министерства.

"Результат нынешнего украинского законотворчества полностью противоречит минским соглашениям, которые являются общепризнанной и безальтернативной основой урегулирования конфликта в Украине", - говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что в законе "ни о какой реинтеграции речь не идет", а якобы напротив, "все делается для того, чтобы еще больше расколоть Украину и оттолкнуть от себя проживающих в Донбассе граждан".

Этим законом Украина "хоронит" не только минские договоренности, но и нормандский формат, заявляют в МИД государства-агрессора.

Также Москва считает, что документ "законодательно подтверждает линию Киева на решение проблемы Донбасса силовым путем" и "перекладывает" ответственность за происходящее на востоке Украины на Россию.

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Кроме того, МИД РФ увидел в положениях закона о переформатировании АТО и создании объединенного оперативного штаба "подготовку к новой войне".

Российский представитель в трехсторонней контактной группе Борис Грызлов назвал закон о деоккупации ОРДЛО "еще одним доказательством нежелания Киева найти политические компромиссы и выполнить свои обязательства".

"Вместо снятия блокады и нормализации гуманитарной ситуации делается ставка на военное положение. Вместо политических решений о введении особого статуса Донбасса, амнистии и свободных выборов - военное подавление Донбасса", - цитирует Грызлова рупор кремлевской пропаганды РИА Новости.

18 января 2018 года Рада приняла закон о деоккупации и реинтеграции временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Парламент, в частности, законодательно признал Россию агрессором и оккупантом, а также одобрил решение президента об использовании ВСУ для освобождения ОРДЛО от кремлевских наемников.

Список тех, кто голосовал за и против принятия закона, можно увидеть здесь.

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