В Донбассе погиб наблюдатель ОБСЕ - СМИ

СМИ сообщают, что инцидент произошел возле Краматорска

Утром 18 января наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб в ДТП в Донецкой области. Об этом сообщает издание Новости Донбасса со ссылкой на спецпредставителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика.

"Грустная новость: сегодня в Краматорске погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сообщил он заседания трехсторонней контактной группы в Минске (Беларусь).

Издание Восточный проект рассказывает о трагическом ДТП.

По информации издания, автомобиль такси марки Lanos около 06:00 занесло на повороте и он вылетел на встречную полосу, где в него врезался грузовой автомобиль ГАЗель. Таксист получил травмы, а пассажир вылетел на дорогу через заднее стекло и умер на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Фото: vp.donetsk.ua

Террористы сообщили в своем Telegram-канале, что "трагически погиб представитель луганской команды СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара".

На сайте Publika в 2013 году был опубликован материал о нем. По имеющимся данным, Зара был гражданином Молдовы. До миссии в Донбассе он работал наблюдателем в Кот-д'Ивуар.

Виталий Зара (одноименная Facebook-страница)

Ранее сегодня Украина и представители ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц.



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