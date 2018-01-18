В Донбассе погиб наблюдатель ОБСЕ - СМИ
Утром 18 января наблюдатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб в ДТП в Донецкой области. Об этом сообщает издание Новости Донбасса со ссылкой на спецпредставителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика.
"Грустная новость: сегодня в Краматорске погиб сотрудник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ", - сообщил он заседания трехсторонней контактной группы в Минске (Беларусь).
Издание Восточный проект рассказывает о трагическом ДТП.
По информации издания, автомобиль такси марки Lanos около 06:00 занесло на повороте и он вылетел на встречную полосу, где в него врезался грузовой автомобиль ГАЗель. Таксист получил травмы, а пассажир вылетел на дорогу через заднее стекло и умер на месте. Водитель грузовика не пострадал.
Фото: vp.donetsk.ua
Террористы сообщили в своем Telegram-канале, что "трагически погиб представитель луганской команды СММ ОБСЕ в Украине Виталий Андреевич Зара".
На сайте Publika в 2013 году был опубликован материал о нем. По имеющимся данным, Зара был гражданином Молдовы. До миссии в Донбассе он работал наблюдателем в Кот-д'Ивуар.
Виталий Зара (одноименная Facebook-страница)
Ранее сегодня Украина и представители ОРДЛО обменялись списками удерживаемых лиц.
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