Венгрия будет блокировать отношения Украины и НАТО - Сийярто

Сийярто заявил, что Будапешт по-прежнему не поддержит интеграционные процессы в Украине, пока там "нарушаются европейские и международные права"

Венгрия не будет способствовать проведению заседания НАТО-Украина на уровне министров обороны. Об этом он заявил после встречи с председателем Общества венгерской культуры в Закарпатье и народным депутатом Верховной Рады Василием Брензовичем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает Радио Свобода.



По его словам, позиция Венгрии не изменилась и Будапешт не поддержит интеграционные процессы в Украине, пока там "нарушаются европейские и международные права".



Он отметил, что в его стране с "тревогой следят" за ходом рассмотрения в Верховной Раде законопроектов, которые, как он считает, дискриминируют права нацменьшинств, поскольку никто не консультировался с Венгрией и венграми, которые проживают в Закарпатье.



Венгерский министр подчеркнул, что Венгрия согласна заключать договоренности с Киевом по закону об образовании, если только их содержание "будет совпадать с интересами и желанием венгерского меньшинства".



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14 октября в Венгрии заявили, что усложнят Украине интеграционные процессы и не несут ответственность за получение венгерских паспортов украинскими гражданами.

5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, согласно которому представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным только в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе.

С резкой критикой языковой нормы образовательного закона выступили Венгрия и Румыния.

8 декабря 2017 года Венецианская комиссия в своих выводах по украинскому образовательному закону заявила об оправданности его критики в части обучения на языках нацменьшинств, однако отметила, что соответствующая статья закона имеет рамочный характер, что дает возможность Украине откорректировать ее положения.

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