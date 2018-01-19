Путин собрал Совбез РФ из-за закона о деоккупации Донбасса

На Совбезе РФ была "подчеркнута безальтернативность минских соглашений и нормандского формата"

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждался принятый вчера Верховной Радой закон о деоккупации и реинтеграции отдельных районов Донбасса.

"Участники совещания отметили, что, безусловно, закон может самым негативным образом повлиять на перспективы "внутриукраинского урегулирования". Была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и нормандского формата", - отмечается в сообщении на сайте Кремля.

Среди участников совещания - глава правительства РФ Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

18 января сообщалось, что в МИД Российской Федерации считают закон о деоккупации и реинтеграции отдельных районов Донбасса, захваченных подконтрольными Кремлю боевиками, "полностью противоречит минским соглашениям".

18 января 2018 года Рада приняла закон о деоккупации и реинтеграции временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Парламент, в частности, законодательно признал Россию агрессором и оккупантом, а также одобрил решение президента об использовании ВСУ для освобождения ОРДЛО от кремлевских наемников.

Список тех, кто голосовал за и против принятия закона, можно увидеть здесь.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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