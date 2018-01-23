Тимошенко впереди Порошенко: президентский опрос на декабрь-2017

Лидер Батьківщини, по данным исследования Деминициатив и Центра Разумкова, выиграла бы в первом туре, если бы выборы прошли в середине декабря

Если бы выборы президента Украины проходили в середине декабря 2017 года, лидерами гонки стали бы руководитель партии Батьківщина Юлия Тимошенко и действующий глава государства Петр Порошенко. Таковы результаты нового исследования, проведенного в конце 2017 года Фондом Демократические инициативы им. Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

За Тимошенко готовы отдать голоса 12,1% тех опрошенных украинцев, которые собрались идти на избирательные участки и уже определились с выбором.

10,2% таких граждан Украины поддерживают Порошенко.

Среди всех респондентов (кто определился, что пойдет голосовать, и кто еще не определился) цифры следующие: 8,7% за Тимошенко и 7,6% за Порошенко.

Более 19% опрошенных избирателей, которые собираются голосовать, еще не определились со своими симпатиями.

Опрос проведен 15-19 декабря 2017 года среди 2004 украинцев от 18 лет в рамках проекта МАРТА посольства Королевства Нидерландов. Погрешность не превышает 2,3 %. Исследование не проводилось на временно оккупированных территориях страны.

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Согласно опросу Киевского международного института социологии (проведен 2-14 декабря 2017 года), если бы выборы президента Украины проходили в середине декабря, определившиеся с симпатиями опрошенные избиратели проголосовали бы следующим образом: 7,9% проголосовали бы за Юлию Тимошенко, 6,5% - за Петра Порошенко, 4,9% - за Анатолия Гриценко, 3,6% - за Юрия Бойко, 3,5% - за Олега Ляшко, 3,2% - за Андрея Садового, 3% - за Вадима Рабиновича, 1,4% - за Владимира Гройсмана, 1,2% - за Олега Тягнибока, 0,4% - за Арсения Яценюка.

По данным опроса, проведенного компаниями Социс, КМИС, Рейтинг и Центр Разумкова в ноябре, за Порошенко проголосовали бы 16,1% респондентов, за Тимошенко - 14,4%, за Вакарчука - 12,1%, за Бойко и Гриценко - по 9,3%, за Рабиновича - 7,9%, за Ляшко - 7,5% определившихся опрошенных избирателей.

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