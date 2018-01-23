СМИ узнали имена кандидатов в члены ЦИК

Наиболее вероятными кандидатами на должность главы ЦИК источники УП назвали Ольгу Желтову (БПП) и Светлану Кустову (БПП)

Президент Петр Порошенко предложит Верховной Раде назначить 13 новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источники.

Согласно представлению в Раду, БПП имеет 5 мест, Народный фронт - 3, остальные фракции по одному. Нет места только у Батьківщини:

Басалаева Алла (Відродження)

Ефремова Ирина (НФ)

Бернацкая Наталья (НФ)

Кустова Светлана (БПП)

Вербенский Михаил

Лотюк Ольга (БПП)

Плукар Виталий (БПП)

Шипилов Леонтий (НФ)

Желтова Ольга (БПП)

Синица Надежда

Юзькова Татьяна (РПЛ)

Слипачук Татьяна

Радченко Евгений (Самопомощь)

Наиболее вероятными кандидатами на должность главы ЦИК источники издания назвали Ольгу Желтову и Светлану Кустову.

Источники отмечают, что сам список и документы кандидатов пока фактически еще не поданы в Раду, хотя Порошенко официально передал их спикеру Андрею Парубию во время их встречи.

Как сообщалось, сегодня Порошенко во время встречи с Парубием подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии.

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