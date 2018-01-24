На Буковине охрану госграницы усилили военные Нацгвардии
24.01.2018 06:57
Впервые военных Национальной гвардии привлекли к охране государаственной границы в рамках Черновицкого пограничного отряда
Фото: ГПСУ
На Буковине усиливают охрану государственной границы - вместе с пограничниками там будут военные Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.
Впервые в подразделения Черновицкого пограничного отряда прибыли несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии.
Со вторника, 23 января, они несут службу вместе с пограничниками в горных районах украинско-румынской границы.
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