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На Буковине охрану госграницы усилили военные Нацгвардии

24.01.2018 06:57
Впервые военных Национальной гвардии привлекли к охране государаственной границы в рамках Черновицкого пограничного отряда
На Буковине охрану госграницы усилили военные Нацгвардии
Фото: ГПСУ

На Буковине усиливают охрану государственной границы - вместе с пограничниками там будут военные Национальной гвардии. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Впервые в подразделения Черновицкого пограничного отряда прибыли несколько десятков военнослужащих Национальной гвардии. 

Со вторника, 23 января, они несут службу вместе с пограничниками в горных районах украинско-румынской границы.

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