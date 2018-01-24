В Генштабе не знают о планах поставок в ВСУ американских ПТРК TOW
В Генштабе ВСУ заявляют, что не располагают информацией о возможных планах поставок украинской армии американских противотанковых ракетных комплексов ТOW, о чем ранее писали некоторые СМИ. Об этом говорится в ответе пресс-службы военного ведомства на запрос LIGA.net.
Также в Генштабе отметили, что не знают о возможной подготовке в Украине будущих операторов ПТРК такого типа.
"Информация о приобретении или получении иным путем для нужд ВСУ ПТРК BGM-71 TOW производства США и обучении будущих операторов указанных комплексов в управлении связей с общественностью ВСУ отсутствует", - говорится в ответе пресс-службы.
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BGM-71 TOW - более старая разработка американского ВПК по сравнению с Javelin. Данный комплекс был принят на вооружение армии США в 1970 году и является одним из самых распространенных ПТРК в мире.
9 января 2018 года украинские СМИ писали, что США якобы планируют передать Украине ПТРК TOW, а не Javelin, о которых сообщалось ранее.
17 января начальник Генштаба Виктор Муженко сообщил, что ВСУ готовятся принять на вооружение именно Javelin. По его словам, американские ПТРК появятся в распоряжении украинских военных в течение полугода.
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