Euronews частично исправил текст об оккупированном Крыме: скрины

На канале, где выложили сюжет об армии РФ в Крыму без упоминания о захвате полуострова, теперь взяли в кавычки слово "нелегальная", говоря об аннексии

Телеканал Euronews частично исправил текстовую зарисовку об обучении детей в Крыму военнослужащими оккупационной армии РФ, в которой ранее не было упомянуто о силовом захвате полуострова Российской Федерацией. Изменения доступны в тексте сюжета.

В конце материала теперь уточняется, что "этот сюжет был обновлен 24.01.2018, чтобы включить подробности о российской аннексии Крыма".

Кроме того, в первой части текста дописано: "Крым, который считается геополитическим оплотом Москвы, был аннексирован у Украины в 2014 году, что привело к введению санкций ЕС и США против России за этот "нелегальный" шаг".

Как видно, даже в уточнении телеканал слово "нелегальный" взял в кавычки.

23 января 2018 года телеканал Euronews опубликовал сюжет о военных учениях для детей из Крыма, "забыв" упомянуть об оккупации полуострова Россией. В сюжете говорится об учениях для школьников Крыма младше 12 лет, которые организовал 68-й инженерный полк ВС РФ: детей учат устанавливать и обезвреживать наземные мины, а также агитируют вступать в армию.

В МИД призвали телеканал исправить материал: "Сообщения должны основываться на фактах. Крым незаконно оккупировала Россия". Материалом Euronews также возмутился глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, назвав сюжет "промыванием мозгов".

Euronews - европейский круглосуточный информационный телеканал. В феврале 2015 года египетский миллиардер Нагиб Савирис приобрел контрольный пакет акций - 53% в Euronews, после визита Владимира Путина, что впоследствии вызвало ряд вопросов по поводу будущей редакционной позиции и независимости Euronews.

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РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

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