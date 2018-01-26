Пострадавшие от российской агрессии подали в суд на Британию

Есть уже 64 дела против Украины, России и Соединенного Королевства, отметили в пресс-службе Европейского суда по правам человека

В Европейский суд по правам человека в Страсбурге поступили десятки "необычных" жалоб, поданных одновременно против России, Великобритании и Украины. Об этом сообщает издание Европравда.

Комментируя дела, связанные с аннексией Крыма и российской агрессией в Донбассе, в пресс-службе ЕСПЧ сообщили, что в реестре ЕСПЧ появились жалобы сразу против трех ответчиков.

"Есть 64 дела против Украины, России и Соединенного Королевства", - сообщили в суде.

В ЕСПЧ отказались отвечать на вопрос о деталях этих жалоб, а также о сути претензий к Великобритании в связи с российской агрессией, объяснив, что на данный момент эта информация не разглашается.

Также в суде уточнили количество дел, в которых заявители обвиняют Украину, Россию или одновременно обе эти страны.

"На рассмотрении суда находится 4226 индивидуальных жалоб, очевидно связанных с событиями в Крыму или боевыми действиями на востоке Украины. Из этих дел 257 подано против России, 2997 - против Украины, еще 908 - одновременно против Украины и России", - сообщили в суде, уточнив, что это данные из реестра суда на текущую неделю.

Читайте также: ЕСПЧ отреагировал на ситуацию с Павлом Грибом

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.