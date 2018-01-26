Суд отправил Саакашвили под ночной домашний арест
Апелляционный суд Киева отправил экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под ночной домашний арест.
Как передает корреспондент LIGA.net, таким образом суд частично удовлетворил требование прокуратуры, которая просила для Саакашвили круглосуточного домашнего ареста.
По решению суда, под домашним арестом он будет находиться с 22:00 до 7:00.
Также суд обязал Саакашвили по первому требованию являться к следственному прокурору и следственному судье, а также не покидать пределы Киева без разрешения прокурора.
В декабре 2017 года генпрокурор Юрий Луценко объявил, что акции экс-губернатора Одесской области в Украине спонсировал беглый олигарх Сергей Курченко из окружения Виктора Януковича с целью захвата власти.
8 декабря 2017 года полиция задержала Саакашвили. Политику инкриминируют ч. 2 ст. 256 УК - содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.
11 декабря 2017 года Печерский райсуд Киева отказался применить к Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, как того требовала прокуратура.
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