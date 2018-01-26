МИД о "бандеризме": В Польше снова односторонне трактуют историю

В МИД обеспокоены намерением изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов третьего рейха"

МИД Украины выразил обеспокоенность о принятии польским Сеймом законопроекта о запрете пропаганды "бандеризма" (украинского национализма, - ред.). В министерстве назвали это "очередной попыткой навязать одностороннюю трактовку исторических событий". Об этом говорится в заявлении МИД.

В ведомстве уточнили, что речь идет о законопроекте о внесении изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по преследованию преступлений против польского народа и некоторых других законов.

"Жаль, что украинская тематика в очередной раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться. Категорически не воспринимаем очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в т.ч. некорректное использование в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины", - сказано в заявлении.

В МИД напомнили авторам законопроекта, что украинцы, как и поляки, стали жертвами тоталитарных режимов, борясь за свободу своей родины. "В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов третьего рейха", - отметили в министерстве.

"Рассчитываем, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость относительно вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений", - сказано в заявлении МИД.

Напомним, сегодня польский Сейм одобрил законопроект о запрете пропаганды в Польше "бандеризма". Законопроект определяет "преступления" украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".

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