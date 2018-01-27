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РФ превратила Украину и Сирию в полигон - глава Генштаба Британии

27.01.2018 00:38
Британский генерал уверен, что Россия использует боевые действия в Украине и Сирии, чтобы тренировать своих военных
РФ превратила Украину и Сирию в полигон - глава Генштаба Британии
Ник Картер (скриншот с видео)

Россия превратила боевые действия в Украине и Сирии в полигон для тренировки своих военных. Об этом заявил в ходе выступления в Королевском объединенном институте оборонных исследований в Лондоне начальник Генштаба Великобритании Ник Картер, которого принято считать "ястребом" в правительстве страны, передает Укринформ.

"Они воспользовались Сирией для развития своих экспедиционных возможностей, для того, чтобы дать очень большому количеству своих офицеров высокотехнологичный боевой опыт, который они не смогли получить в Украине; а также для испытания в боевых условиях ракет дальнего радиуса действия и более 150 других новых типов вооружения и оборудования", - заявил Картер.

По мнению британского генерала, в случае конфликта Россия будет пытаться действовать непредсказуемо и будет "делать так, как их оппоненты ожидают меньше всего". 

Летом 2017-го в НАТО заявили, что столкнулось с попытками РФ увеличить свой военный потенциал практически на всех фронтах, и что Альянс находится в состоянии готовности, чтобы не допустить повторения военной интервенции Кремля в Крыму и на востоке Украины.

Примерно в то же время американские и британские войска НАТО провели первую крупномасштабную военную тренировку на границе Польши и Литвы, отрабатывая сценарий отражения вторжения РФ в страны Балтии. 

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