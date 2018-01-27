Ночной домашний арест: Саакашвили намерен создать свою телестудию

Экс-губернатор Одесской области хочет продуктивно проводить время в заточении

Отправленный под ночной домашний арест экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили поделился планами о создании телестудии в своей квартире, чтобы вести оттуда репортажи. Об этом он рассказал в эфире телеканала NewsOne.



"На той квартире которую я снимаю, могу сделать там что-то вроде телестудии и оттуда вести репортажи. Может даже вам (журналистам - ред.) конкуренцию составлю. Это будет моя маленькая студия", - поделился планами он.



Ночное время под домашним арестом он собирается проводить продуктивно и не "сидеть без дела". Также он рассказал, что уже заканчивает "свой фильм о будущем Украины, о ее новой государственной системе, развитии туризма, экономики, выходе из этого кризиса".



Помимо этого, Саакашвили анонсировал очередную акцию на воскресенье, 4 февраля.



"Мы будем собираться в Киеве в 12:00. Наверное традиционно пойдем от Парка Шевченко, а потом будет большое собрание на Майдане. Мы покажем силу, покажем, что народ есть, и грабить страну мы дальше не дадим", - заявил он.

В декабре 2017 года генпрокурор Юрий Луценко объявил, что акции экс-губернатора Одесской области в Украине спонсировал беглый олигарх Сергей Курченко из окружения Виктора Януковича с целью захвата власти. 8 декабря 2017 года полиция задержала Саакашвили. Политику инкриминируют ч. 2 ст. 256 УК - содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности.

11 декабря 2017 года Печерский райсуд Киева отказался применить к Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, как того требовала прокуратура.



26 января апелляционный суд Киева отправил экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили под ночной домашний арест.

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