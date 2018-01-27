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Генпрокуратура вызвала на допрос экс-главу СБУ

27.01.2018 03:33
Якименко должен явиться в ГПУ 6 февраля
Генпрокуратура вызвала на допрос экс-главу СБУ
Александр Якименко (фото - ssu.gov.ua)

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Александра Якименко, который был главой Службы безопасности во время президентства сбежавшего Виктора Януковича. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечается, Якименко должен явиться 6 февраля 2018 года в 12:00 в департамент спецрасследований ГПУ в качестве подозреваемого. На основании того, что было предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве.

25 января сообщалось, что перед бегством в Ростов-на-Дону, 23 февраля 2014 года, Виктор Янукович встречался в Крыму с тогдашним главой Администрации президента Андреем Клюевым, экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко и тогда еще главой СБУ Александром Якименко.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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