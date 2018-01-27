Генпрокуратура вызвала на допрос экс-главу СБУ

Якименко должен явиться в ГПУ 6 февраля

Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос Александра Якименко, который был главой Службы безопасности во время президентства сбежавшего Виктора Януковича. Об этом сообщается на сайте ведомства.



Как отмечается, Якименко должен явиться 6 февраля 2018 года в 12:00 в департамент спецрасследований ГПУ в качестве подозреваемого. На основании того, что было предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве.



25 января сообщалось, что перед бегством в Ростов-на-Дону, 23 февраля 2014 года, Виктор Янукович встречался в Крыму с тогдашним главой Администрации президента Андреем Клюевым, экс-министром внутренних дел Виталием Захарченко и тогда еще главой СБУ Александром Якименко.



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