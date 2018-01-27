В Украину прибыли еще 50 военных инструкторов из Канады - фото

С прибытием дополнительных военнослужащих контингент UNIFIER стал наибольшим с момента начала миссии

В Украину прибыли 25 января еще 50 военнослужащих Канады для участия в военной тренировочной миссии UNIFIER. Об этом сообщил посол Канады в Украине Роман Ващук в своем Тwitter.



"Усиливаем наше канадское присутствие - дополнительных 50 военных прибыли в миссию UNIFIER. Поддерживаем Министерство обороны Украины в отстаивании суверенитета, безопасности и стабильности Украины", - написал он.



Руководитель канадской военной тренировочной миссии в Украине подполковник Кристофер Ривз подчеркнул, что с прибытием дополнительных военнослужащих контингент UNIFIER стал наибольшим с момента начала миссии.















Фото: twitter.com/LColKrisReeves

18 января стало известно, что Канада продлила мандат военной миссии UNIFIER по подготовке украинских военных до 2019 года.

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