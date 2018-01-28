Без согласия РФ конфликт в Донбассе не закончится - Волкер
Россия играет определяющую роль в конфликте на востоке Украины и без ее согласия он не закончится. Об этом заявил спецпредставитель США по Украине Курт Волкер в эфире канала 112 Украина.
"Очень важно коммуницировать с РФ напрямую. Она играет ключевую роль в этом конфликте. И если мы хотим его решить, нужно работать с Россией. Она должна согласиться прекратить конфликт, поэтому диалог - очень важен", - заявил он.
По его словам самыми важными моментами являются те вопросы, по которым позиции США и РФ разнятся, потому что нужно понимать, удастся ли договориться.
"Они говорят, что не принимают непосредственного участия (в конфликте - ред.), что это российские добровольцы, которые перешли границу, чтобы помочь местным сепаратистам, которые борются за свои цели в Украине. Но мы знаем противоположное и видели собственными глазами, что это - некорректное описание того, что происходит", - заявил Волкер.
"Скорее, Россия дала указание, контролировала и способствовала этому с самого начала, однако она отвергает такое участие", - резюмировал он.
Спецпредставитель подчеркнул, что минские соглашениями считаются действительными и основная проблема заключается в том, как их имплементировать.
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