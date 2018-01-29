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Сколько россиян въехали в Украину за 2017 год: инфографика

29.01.2018 11:41
На востоке страны из-за вторжения РФ в Донбасс и временной оккупации части территории более 400 км границы остаются неподконтрольны украинской власти
Сколько россиян въехали в Украину за 2017 год: инфографика
Фото: кodexrf.com

За прошлый год государственную границу Украины официально только официально пересекли около 1,5 млн россиян. Это третий показатель среди стран, граждане которых чаще всего въезжают на украинскую территорию, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.

"Количество зафиксированных фактов пересечения госграницы на въезд в Украину в 2017 году: Молдова - 4,5 млн граждан, Беларусь - 2,7 млн, РФ - 1,5 млн, Польша - 1,1 млн, Венгрия - 1,06 млн", - показано на инфографике от ГПСУ.

Кроме этих стран, в топ-10 входят также Румыния, Словакия, Турция, Израиль и Германия.

С начала 2018 года в страну официально въехали уже почти 50 тысяч россиян.

1 января Украина внедрила новые правила въезда для иностранцев из 71 страны, в том числе россиян. Теперь на границе собирают биометрические данные иностранных граждан.

Отметим, что на востоке страны из-за вторжения России в Донбасс четвертый год более 400 км границы не контролируется украинской властью.

По ссылке на сайте ГПСУ также можно увидеть интерактивные и постоянно обновляемые данные о пересечении линии разграничения между свободной и временно оккупированной частями Донбасса, а также с захваченным Россией Крымом.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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