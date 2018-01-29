Сколько россиян въехали в Украину за 2017 год: инфографика

На востоке страны из-за вторжения РФ в Донбасс и временной оккупации части территории более 400 км границы остаются неподконтрольны украинской власти

За прошлый год государственную границу Украины официально только официально пересекли около 1,5 млн россиян. Это третий показатель среди стран, граждане которых чаще всего въезжают на украинскую территорию, сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы.

"Количество зафиксированных фактов пересечения госграницы на въезд в Украину в 2017 году: Молдова - 4,5 млн граждан, Беларусь - 2,7 млн, РФ - 1,5 млн, Польша - 1,1 млн, Венгрия - 1,06 млн", - показано на инфографике от ГПСУ.

Кроме этих стран, в топ-10 входят также Румыния, Словакия, Турция, Израиль и Германия.

С начала 2018 года в страну официально въехали уже почти 50 тысяч россиян.

1 января Украина внедрила новые правила въезда для иностранцев из 71 страны, в том числе россиян. Теперь на границе собирают биометрические данные иностранных граждан.

Отметим, что на востоке страны из-за вторжения России в Донбасс четвертый год более 400 км границы не контролируется украинской властью.

По ссылке на сайте ГПСУ также можно увидеть интерактивные и постоянно обновляемые данные о пересечении линии разграничения между свободной и временно оккупированной частями Донбасса, а также с захваченным Россией Крымом.

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