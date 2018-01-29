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Порошенко пригласил нового президента Финляндии посетить Украину

29.01.2018 16:10
Порошенко поздравил своего коллегу с убедительной победой на президентских выборах
Порошенко пригласил нового президента Финляндии посетить Украину
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко пригласил новоизбранного президента Финляндии Саули Ниинистьо посетить Украину. Об этом шла речь во время состоявшегося сегодня между двумя лидерами телефонного разговора, сообщает пресс-служба АП.

Порошенко поздравил своего коллегу с убедительной победой на президентских выборах.

Он также поблагодарил Ниинистьо за его личные усилия и поддержку Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, в частности в продлении санкций против РФ.

В АП также отметили, что собеседники скоординировали позиции по углублению двустороннего диалога Украины и Финляндии.

"Саули Ниинистьо поблагодарил Петра Порошенко, ставшего первым иностранным лидером, который по телефону поздравил его с победой", - сказано в сообщении.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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