Порошенко пригласил нового президента Финляндии посетить Украину

Порошенко поздравил своего коллегу с убедительной победой на президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко пригласил новоизбранного президента Финляндии Саули Ниинистьо посетить Украину. Об этом шла речь во время состоявшегося сегодня между двумя лидерами телефонного разговора, сообщает пресс-служба АП.

Порошенко поздравил своего коллегу с убедительной победой на президентских выборах.

Он также поблагодарил Ниинистьо за его личные усилия и поддержку Украины в вопросе восстановления суверенитета и территориальной целостности, в частности в продлении санкций против РФ.

В АП также отметили, что собеседники скоординировали позиции по углублению двустороннего диалога Украины и Финляндии.

"Саули Ниинистьо поблагодарил Петра Порошенко, ставшего первым иностранным лидером, который по телефону поздравил его с победой", - сказано в сообщении.

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