СМИ о новых "хозяевах Крыма": Ротенберг, Киселев, Фирташ, Лебедев
Во временно оккупированном Крыму свои интересы в настоящее время продвигают бывшие украинские чиновники, и бизнесмены олигархи. Об этом говорится в материале российской Новой газеты "Булочки с Крымом".
Издание называет среди "хозяев полуострова" бизнесмена Аркадия Ротенберга, российского пропагандиста Дмитрия Киселева, олигарха Дмитрия Фирташа.
Роттенберга связывают со строительством Крымского моста. "Крупный российский бизнес работать в Крыму из-за западных санкций не стремится. Вот и Аркадий Ротенберг подряд на строительство моста через Керченский пролив брал с тяжелым сердцем. В 2015 году он сказал, что эта стройка обернется для него "черной меткой" от Запада, а свое решение все-таки взяться за реализацию проекта объяснил желанием "сделать вклад в развитие страны", - отмечает издание.
До Ротенберга подряд предлагали другому крупному бизнесмену Геннадию Тимченко, но он отказался.
Скандально известный российский телеведущий Дмитрий Киселев, который находится в санкционных списках Евросоюза, имеет дачу в Коктебеле площадью 120 квадратных метров. "В августе 2017 года Киселев, выступая на открытии организованного им фестиваля Koktebel Jazz Party, заявил о желании построить гольф-клуб в Тихой бухте - популярнейшем в Крыму месте дикого отдыха", - пишет СМИ.
Идею Киселева построить гольф-поля крымчане не поддержали. В так называемой администрации Феодосии сказали, что вариант отдать Тихую и Лисью бухты под застройку по инициативе Киселева действительно рассматривается: речь идет не только о гольф-полях, но и о гостиницах, ресторанах и прочих объектах инфраструктуры.
Фирташ, который проживает в Австрии, также владеет двумя предприятиями северного Крыма: Крымским титаном и Крымсодой.
По информации источников, даже если Титановые инвестиции станут банкротом, на работе Крымского титана это никак не скажется.
"Бывший министр обороны Украины, сбежавший в Россию вместе с Виктором Януковичем Павел Лебедев развел в Крыму масштабную девелоперскую деятельность. Принадлежащая ему группа компаний Парангон строит апартаменты и жилые дома в Севастополе и Евпатории", - говорится в сообщении.
По данным издания, министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, попавшего под санкции против РФ, связывают с сетью продуктовых магазинов "Пуд".
"На каких условиях Мария Лисицына (его приближенная, - ред.) стала владелицей сети "Пуд", ранее записанной на кипрский офшор Astrid Finance Inc (компанию связывают с украинским бизнесменом Геннадием Буткевичем), неизвестно. Сама Лисицына от комментариев отказывается", - подчеркивается в материале.
Сеть "Пуд" в Крыму насчитывает 63 супермаркета. Чистая прибыль за отчетный период 2015-2016 годов составила 1,5 млрд рублей.
Издание сообщает и о бизнесменах Валерии Абрамове, Викторе Перевалове, которые имеют отношение с строительству трассы Таврида, стоимость которой составляет 139 млрд рублей.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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