Волкер передал Суркову имена украинских заложников для обмена
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер во время встречи передал помощнику президента РФ Владиславу Сурковуимена некоторых украинских заложников для включения в список следующего обмена. Об этом Волкер сказал в ходе телефонной пресс-брифинге для журналистов, организованной в Нью-Йорке, передает УНИАН.
По словам представителя США, в Киеве он встретился с пятью освобожденными ранее заложниками, которые передали ему имена.
"На самом деле, я встретился с пятью заложниками, которые были освобождены российской стороной конфликта, когда я находился в Киеве на прошлой неделе, но все еще много заложников удерживаются. И это важно, чтобы все заложники, связанные с конфликтом, были освобождены ", - подчеркнул Волкер.
"Я сообщил некоторые конкретные имена, которые были предоставлены мне (освобожденными) заложниками, когда я встретил их в Киеве, чтобы идентифицировать многих людей, которые все еще содержатся в неволе", - сказал Волкер.
При этом он отметил, что не может назвать сроков следующего обмена, но подчеркнул, что "поднимал этот вопрос и настойчиво призывал, чтобы были дальнейшие обмены, и господин Сурков принял к сведению это".
Ранее Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН в Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения в Донбассе, а на более обширных его территориях.
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