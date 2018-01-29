Суд отказался продлевать обязательства Мартыненко

Судья решил, что запрет Мартыненко общаться с другими подозреваемыми грубо нарушает требования законодательства и Конвенции о защите прав человека

Соломенский райсуд не удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и отказался продлевать возложенные на бывшего народного депутата Николая Мартыненко обязательства. Об этом сообщает Слово и Дело.

Согласно сообщению, САП просила продлить действие обязательств, а именно: прибывать по первому вызову, информировать о смене места жительства и/или работы и удерживаться от общения со свидетелями, подозреваемыми и другими лицами.

Прокурор в суде заявил, что, начиная с 2016 года, Мартыненко 22 раза вылетал за границу, где находился в общей сложности более трех месяцев. Также он указал на возможное давление на свидетелей и экспертов.

Вместе с тем, судья не счел наличие таких рисков обоснованным. По его словам, обязательство прибывать по первому вызову прямо возложено на подозреваемого п. 1 ч. 7 ст. 42 УПК. Запрет же Мартыненко общаться с другими подозреваемыми, по мнению судьи, грубо нарушает требования действующего законодательства и статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

9 января в НАБУ сообщили, что завершили расследование действий Мартыненко. Ему и его защитникам предоставили доступ к материалам уголовного производства по фактам завладения средствами ГП Восточный горно-обогатительный комбинат и ГП НАЭК Энергоатом.

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