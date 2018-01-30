Террорист Гиркин о решении суда по MH17: Мне ни тепло, ни холодно

Боевик предложил родственникам погибших "что-нибудь получить от него"

Один из бывших главарей боевиков ДНР Игорь Гиркин заявил, что ему "ни тепло, ни холодно" от решения американского суда по иску родственников жертв катастрофы Боинга рейса МН17. Об этом Гиркин сказал в комментарии Дождю.

"Поскольку я уже чуть ли не террорист номер 1 в мире, что мне опасаться? Мне от этого ни тепло, ни холодно, хуже не будет", - сказал Гиркин.

Он предложил родственникам погибших "что-нибудь получить от него". "Я что, против что ли? (...) Если у меня появится лишние полмиллиарда долларов, я не против заплатить родственникам за неизвестно кем сбитый Боинг, мне не жалко будет помочь людям", - сказал Гиркин.

Ранее сообщалось, что группа родственников жертв катастрофы Боинга рейса МН17, сбитого из российского ЗРК Бук над Донбассом в 2014 году, выиграла в суде США по иску к Гиркину. Суд определил, что компенсация для них должна составить $400 млн.

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в Донецкой области, на подконтрольной боевикам территории. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран, большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

В феврале 2017 года эксперты Bellingcat выяснили, что транспортировку ЗРК Бук в Донбассе контролировал Дубинский - один из боевиков гибридной российской армии в Донбассе. В июне опубликовано новое фото Бука. В марте на суде ООН в Гааге российская сторона заявила, что "неизвестные", которые передавали боевикам в Донбасс пусковую установку ЗРК Бук намеревались использовать его для укрепления ПВО боевиков. О том, что пусковая установка прибыла из РФ, россияне умолчали.

Суд над обвиняемыми будет проводиться в Гааге. Доказательств причастности РФ к трагедии более чем достаточно, заявил глава Минюста Павел Петренко.

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