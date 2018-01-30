Аваков и Климкин обсудили с главой МИД Италии дело Маркива
Министр внутренних дел Арсен Аваков и министр иностранных дел Павел Климкин обсудили с итальянской стороной вопрос задержанного в Италии украинского военного Виталия Маркива. Об этом Аваков сообщил в своем Twitter.
"Вместе с министром Климкиным провели встречу с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано по делу солдата Маркива, 6-й месяц по ложному обвинению задержанного в Италии в досудебном порядке. Разговор получился. Мы не оставим нашего солдата!" - написал Аваков.
Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Виталия Маркива, гражданина Италии и Украины, в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 у оккупированного в то время Славянска Донецкой области. Генеральная прокуратура утверждает, что Маркив не мог этого сделать, потому что на вооружении Нацгвардии, в рядах которой служит Маркив, тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
17:41
-
вчера
17:59
-
вчера
17:39
-
вчера
17:23
-
вчера
15:56
Новости партнеров
- 53582
- 50767
- 43607
- 41397
- 38599