Аваков и Климкин обсудили с главой МИД Италии дело Маркива

Аваков убежден, что украинский военный задержан по ложному обвинению

Министр внутренних дел Арсен Аваков и министр иностранных дел Павел Климкин обсудили с итальянской стороной вопрос задержанного в Италии украинского военного Виталия Маркива. Об этом Аваков сообщил в своем Twitter.

"Вместе с министром Климкиным провели встречу с министром иностранных дел Италии Анджелино Альфано по делу солдата Маркива, 6-й месяц по ложному обвинению задержанного в Италии в досудебном порядке. Разговор получился. Мы не оставим нашего солдата!" - написал Аваков.

Прокуратура города Павия (регион Ломбардия) обвиняет Виталия Маркива, гражданина Италии и Украины, в умышленном убийстве из миномета итальянского фотографа Андреа Роккелли 24 мая 2014 у оккупированного в то время Славянска Донецкой области. Генеральная прокуратура утверждает, что Маркив не мог этого сделать, потому что на вооружении Нацгвардии, в рядах которой служит Маркив, тогда вообще не было минометов. Также в ГПУ напомнили, что в то время упомянутую территорию не контролировала украинская власть и Роккелли находился в зоне боевых действий без надлежащего согласования с властями Украины.

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