Инспекция США оценила возможности Украины по хранению Джавелинов

В том случае, если ракеты закончатся, стоимость каждого выстрела составит от 80 до 100 тысяч долларов. Но их тоже компенсируют, если понадобится

В Украине уже побывала предварительная комиссия США, которая оценивала возможности страны по хранению и применению противотанковых ракетных комплексов Джавелин. Об этом говорится в материале LIGA.net под заголовком "Линия огня. Почему Украина получила Джавелины от США".

"Дата поставки зависит от США. Сейчас изучается обстановка в Украине. Комиссия из США уже приезжала изучать местность", - говорит один из военных собеседников.

Предварительно речь идет о поставках на $47 млн: 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет.

В том случае, если ракеты закончатся, стоимость каждого выстрела составит от 80 до 100 тысяч долларов. Но их тоже компенсируют, если понадобится - но уже без шума в прессе, говорят осведомленные собеседники LIGA.net.

Подробнее читайте в материале: "Линия огня. Почему Украина получила Джавелины от США"

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