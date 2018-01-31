После "кремлевского отчета" будут санкции - Госдепартамент США

В Госдепе пояснили, что санкции против РФ будут вводить, как только администрация примет такое решение с учетом принятого закона

После секретного брифинга в Конгрессе США, на котором был обнародован "кремлевский доклад", только начинается процесс введения санкций против России и тех, кто с ней сотрудничает. Об этом заявили в Госдепартаменте США, передает Укринформ.



Речь идет в первую очередь об оборонном и разведывательном секторе.



Санкции будут вводить как только администрация примет соответствующее решение с учетом принятого закона. В Госдепе отметили, что значимые шаги уже сделаны. В частности, Вашингтон провел работу со странами-партнерами и пояснил, что США имеют ввиду под соглашениями с разведывательным и оборонными секторами.



Это стало одним из вопросов во время секретного брифинга в Конгрессе со стороны американского дипломатического посольства.



Отмечается,что закон ставит за цель "напомнить российскому правительству о цене, которую Россия должна платить за свою деятельность, особенно относительно Украины".

Министерство финансов США предоставило Конгрессу список россиян, против которых рекомендуется ввести санкции. "Кремлевский отчет", как прозвали документ в СМИ, состоит из 114 российских топ-чиновников и 96 олигархов, близких к главе Кремля Владимиру Путину. Документ сам по себе не вводит санкции и не имеет юридических последствий. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.



