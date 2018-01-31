Во Львове лекцию о Холокосте пытались сорвать дымовой шашкой

Во время лекции неизвестный с закрытым лицом бросил шашку на лестничный пролет, в то время как лекция проходила на втором этаже

Во Львове во время лекции о Холокосте в книжном магазине неизвестный бросил в помещение зажженную дымовую шашку. Об этом сообщает zaxid.net.



В зале было около 45-50 слушателей. Лекция была на втором этаже. В помещение зашел подросток 15-16 лет с закрытым баффом лицом и бросил шашку на лестницу между первым и вторым этажем.



Один из слушателей почти сразу вынес шашку на улицу, но все помещение успело заполниться дымом.



Администрация вызвала полицию, организаторы акции написали заявление.



После того, как рассеялся дым, лекция продолжилась и большинство остались ее дослушать.



Как сообщил спикер управления СБУ во Львовской области, уголовное дело еще не открывали, но спецслужбы знают об инциденте.



Почетный консул Израиля в западном регионе Украины Олег Вишняков назвал происшествие проявлением антисемитизма.

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