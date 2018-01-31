Без документов и жилья: как живут освобожденные заложники

Спустя месяц после освобождения экс-заложники не получили от государства обещанную компенсацию - 100 тысяч гривень, есть проблемы с документами

Через месяц после освобождения из плена боевиков в Донбассе бывшие украинские заложники все еще не восстановили свои документы и не получили компенсации от государства. Об этом сообщает украинская служба Би-би-си.

"В правительстве говорят, что все процессы государственной помощи экс-заложникам они уже запустили, однако они замедляются из-за бюрократии", - отмечается в сообщении.

Алексей Канарский из Шахтерска провел в плену несколько лет и вынужден был под пытками подписать "признание" против себя. Сейчас он пытается восстановить документы и вернуться к нормальной жизни.

Канарский рассказывает, что отсутствие документов - сейчас его главная проблема. Он из Шахтерска, в декабре 2014 года его задержали террористы из-за того, что был без паспорта.

"Под пытками подписал бумажки, что я военнослужащий, артиллерист 128-й бригады. Отсидел почти три года", - отметил он и добавил, что не имел никакого отношения к украинской армии.

Все его документы остались на временно оккупированной территории Донбасса, вернуть их он не может. Единственное, что удалось получить - номер идентификационного кода.

"После обмена ему, как и всем освобожденным, выдали справку СБУ о плене, однако эти бумаги не подтверждают личность. Сейчас Алексей пытается получить, по крайней мере какой-то документ, но пока безуспешно", - говорится в сообщении.

"Чтобы сделать паспорт - нужна справка переселенца. А, чтобы сделать справку переселенца, нужен паспорт", - сказал он.

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука подтвердил, что в его министерстве осознают, что "первая проблема - это паспортизация".

"Мы нашли полное понимание в Государственной миграционной службе и начали работать в этом направлении, людям выдадут украинские паспорта общего образца", - заверил Тука.

Он добавил, что на это надо время и деньги. Доброволец Иван Тиренко, который провел в плену больше года, уточнил, что пока не получил от государства ничего в денежном отношении, однако прошел курс лечения.

Сразу после обмена в Министерстве социальной политики заявили, что планируют выплатить освобожденным единовременную компенсацию - около 100 тысяч гривень.

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Журналисты издания общались с несколькими бывшими украинскими заложниками: фанатом ФК Заря Владиславом Овчаренко, бойцом Азова Евгением Чуднецовым, Алексеем Канарским и Иваном Тиренко, жителем Бердянска. Все они рассказали, что пока ни одной гривни от государства не получили.

Тука объяснил, что компенсации по 100 тысяч гривень, которые обещало государство, еще должны пройти все согласования в правительстве.

"Со стороны государственных учреждений мы не сможем решить эти проблемы в кратчайшие сроки, так как существуют определенные бюрократические проблемы, которые не позволяют это сделать быстро", - подчеркнул Тука.

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Чиновник добавил что средства на такие выплаты предусмотрены в бюджете - под них выписали специальную программу помощи всем освобожденным из плена.

В 2018 году на нее предусмотрено 96 млн грн. Еще один больной вопрос для экс-заложников - это поиск жилья и работы на новом месте. Часть из них решили после лечения вернуться в Донбасс - в подконтрольные Украине районы. "Те же, кто хочет остаться в Киеве, пока могут рассчитывать только на помощь волонтеров - они помогают снимать квартиры на несколько месяцев", - говорится в сообщении.

"Те 28 человек, которые жили на неконтролируемых территориях и получат справки вынужденных переселенцев, на общих основаниях имеют право получить жилье", - уточнил Тука.

Освобожденных фанатов "Зари" пригласили работать в Федерацию футбола.

27 декабря 2017 года в ходе масштабного обмена на подконтрольную Украине территорию были переправлены 73 заложника, боевикам Киев отдал 233 запрашиваемых ими лиц. Одна из освобожденных - 74-я - приняла решение остаться с семьей на временно неподконтрольной территории.

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