Гужва покинул страну

В Страна.ua говорят, что их главред выехал из Украины после истечения срока действия меры пресечения

Подозреваемый в вымогательстве главный редактор издания Страна.ua Игорь Гужва выехал в Австрию, где попросил политического убежища. Об этом говорится в обращении журналистов издания к президенту, опубликованном на сайте Страна.ua.

"Мы хотим сообщить, что Игорь Гужва выехал в Вену и попросил политического убежища у властей Австрийской республики в соответствии с принятой процедурой. Подчеркнем, что Игорь Гужва выехал в Австрию после того, как у него истек срок меры пресечения, определенной судом, и он получил законное право покинуть Украину", - говорится в обращении.

В издании также отметили, что Гужва остается на посту главного редактора Страна.ua и продолжит управлять работой редакции из-за границы.

22 июня 2017 года главного редактора сайта Страна.ua Игоря Гужву задержали по подозрению в вымогательстве денег. Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как Гужве передавали деньги, которые он требовал за неразглашение компромата, в пакете с радиомаяком. Отметим, что сам Гужва считает, что дело против него "полностью сфальсифицировано".

Генеральная прокуратура опубликовала в YouTube фрагмент видео, на котором якобы зафиксирован момент передачи денег "посредником" депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько "посреднику" Гужвы.

Ранее, 15 июля 2015 г в ГПУ и ГФС сообщили о том, что Гужву подозревают в совершении преступления по статье 212, Ч12 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). На тот момент он был главредом газеты Вести.

29 июля 2015 г Гужва сложил полномочия главного редактора газеты и продал долю в медиахолдинге Вести Украина.

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