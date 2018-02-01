В Минске согласовали намерение продолжать перемирие в Донбассе
01.02.2018 04:36
На встрече трехсторонней контактной группы все стороны согласились, что надо продолжать поддерживать режим прекращения огня
Фото: Liga.net
Участники рабочей группы по вопросам безопасности в Минске выразили приверженность стойкому режиму прекращения огня в Донбассе. Об этом сообщил специальный представитель главы ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик, передает УНИАН.
После заседания в Минске в среду, 31 января, украинская сторона в ТКГ отметила, что надеется, что процесс освобождения заложников продолжится.
Следующее заседание в Минске запланировано на 14 февраля.
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