Трампа в третий раз номинировали на Нобелевскую премию мира
Президента США Дональда Трампа в третий раз номинировли на Нобелевскую премию мира. Это подтвердил директор Норжеского института Хенрик Урдал, передает Voice of People.
"Я могу подтвердить, что нас уведомили о номинации Трампа и что он номинирован на премию. Как бы там ни было, я ничего не могу сказать, кто стоит за той номинацией, поскольку это конфиденциальная информация. Я могу только сказать, что выдвигал его американец", - сказал Урдал.
В 2017 Нобелевскую премию мира получила международноя кампания Движение за ядерное разоружение.
В 2016 году обладателем Нобелевки премии мира стал колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, который подписал мирный договор, что привело к окончанию гражданской войны, длившейся более 50 лет.
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