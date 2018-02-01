USD:  27.68  28.08   EUR:  34.26  34.91  
HR
Спецпроекты
Свой бизнес

Трампа в третий раз номинировали на Нобелевскую премию мира

01.02.2018 06:09
Кто в третий раз номинирует Трампа - неизестно, но это американец
Трампа в третий раз номинировали на Нобелевскую премию мира

Президента США Дональда Трампа в третий раз номинировли на Нобелевскую премию мира. Это подтвердил директор Норжеского института Хенрик Урдал, передает Voice of People.

"Я могу подтвердить, что нас уведомили о номинации Трампа и что он номинирован на премию. Как бы там ни было, я ничего не могу сказать, кто стоит за той номинацией, поскольку это конфиденциальная информация. Я могу только сказать, что выдвигал его американец", - сказал Урдал. 

В 2017 Нобелевскую премию мира получила международноя кампания Движение за ядерное разоружение.

В 2016 году обладателем Нобелевки премии мира стал колумбийский президент Хуан Мануэль Сантос, который подписал мирный договор, что привело к окончанию гражданской войны, длившейся более 50 лет.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать
- читайте самое главное в мобильном

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 