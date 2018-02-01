На улицах не должно быть никаких милитаристских движений - Князев

Глава Национальной полиции отреагировал на регистрацию общественного формирования Национальные дружины, которое собирается "обеспечивать правопорядок"

В Украине могут существовать различные гражданские организации и формирования, однако ни одно из них не имеет права на милитаризацию. Об этом на брифинге заявил глава Национальной полиции Сергей Князев, комментируя создание так называемых Национальных дружин.

"На улицах украинских городов не должно быть никаких милитаристских движений", - подчеркнул он.

Общественные формирования могут быть зарегистрированы в соответствии с законодательством и выполнять соответствующие функции с условием: если они не выходят за пределы своих полномочий.

"Если мы будем видеть со стороны любого общественного объединения нарушения законодательства, мы будем немедленно привлекать организаторов этих объединений к административной или уголовной ответственности... Нацполиция - государственный вооруженный орган, у которого есть основная задача: охрана общественного порядка, защита общества в пределах тех полномочий, которые прописаны в законе", - сказал он.

По словам Князева, в обеспечении правопорядка полиции в пределах своих полномочий могут оказывать помощь Нацгвардия, Госпогранслужба и армия.

"Все остальные общественные формирования не имеют права на милитаризацию, потому что есть четко определенная норма закона. Она общеевропейская и в каждом государстве практически одинакова", - отметил председатель Нацполиции.

Тема дня: Нацдружины - армия Авакова или гражданская инициатива?

28 января 2018 года политическая партия правого толка Национальный корпус провела публичное принятие присяги участниками "дружин". Те заявили, что намерены патрулировать улицы вместе с правоохранителями, "чтобы очистить родные города от разной гнили, от алкашни до наркоманов и дальше". Возникли версии о причастности к созданию организации главы МВД Арсена Авакова. Он заявил, что "дружины" - не его "помощники", а "общественное движение".

В МВД заявили, что члены Нацдружин имеют право охранять общественный порядок только совместно с сотрудниками полиции или Нацгвардии. При этом дружинники не могут самостоятельно проверять документы, проводить досмотр личных вещей или останавливать автомобили.

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