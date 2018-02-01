Гужва: Портнов помогает получить политическое убежище

По словам Гужвы, в Вене он уже подал заявление на получение убежища

Бывший замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов консультирует покинувшего Украину главного редактора интернет-издания Страна.ua Игоря Гужву касательно получения политического убежища в Вене. Об этом Гужва сообщил в комментарии Hromadske.

"Портнов сказал, что будет помогать и консультировать меня по всем вопросам, связанным с предоставлением политического убежища", - сказал Гужва.

По его словам, в Вене он уже подал заявление на получение убежища. Процедура, отметил Гужва, займет около 15 месяцев.

"Мне выдали документ, свидетельствующий, что заявление приняли к рассмотрению, и все это время я смогу находиться в Австрии", - сказал главред Страна.ua.

Ранее журналисты издания Страна.ua опубликовали обращение, в котором сообщили о выезде Гужвы и уточнили, что он покинул Украину после истечения срока действия меры пресечения.

22 июня 2017 года Гужву задержали по подозрению в вымогательстве денег. Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, как Гужве передавали деньги, которые он требовал за неразглашение компромата, в пакете с радиомаяком. Отметим, что сам Гужва считает, что дело против него "полностью сфальсифицировано".

Генеральная прокуратура опубликовала в YouTube фрагмент видео, на котором якобы зафиксирован момент передачи денег "посредником" депутата от Радикальной партии Дмитрия Линько "посреднику" Гужвы.

Ранее, 15 июля 2015 г в ГПУ и ГФС сообщили о том, что Гужву подозревают в совершении преступления по статье 212, Ч12 УК Украины (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). На тот момент он был главредом газеты Вести.

29 июля 2015 г Гужва сложил полномочия главного редактора газеты и продал долю в медиахолдинге Вести Украина.

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