Образование: Украина внедрит языковую статью не раньше 2023 года

Украина подготовит пошаговую карту имплементации языковой статьи закона об образовании

Минобразования согласилось с рекомендацией Венецианской комиссии продлить переходный период для имплементации языковой статьи закона об образовании до 2023 года. Об этом заявила министр образования Лилия Гриневич во время встречи с послом Румынии Кристиан-Леоном Цуркану, сообщает пресс-служба министерства.

"Здесь важно понимать, что мы это делаем не в связи с реакцией отдельных стран, наша главная задача - дать каждому украинскому ребенку, независимо от его национальности или места проживания, высокий уровень владения украинским языком", - пояснила Гриневич.

Она добавила, что Украина подготовит пошаговую карту имплементации языковой статьи.

Также речь шла о том, что Минобразования работает над совершенствованием систем обеспечения качества образования, в частности высшего образования.

Отдельно во время встречи обсудили вопрос доработки протокола о сотрудничестве в области образования между Министерством образования и науки Украины и Министерством национального образования Румынии. Документ планируют подписать в этом году.

5 сентября 2017 года Верховная Рада приняла закон об образовании, согласно которому представители нацменьшинств смогут получать образование на родном языке наряду с государственным только в дошкольных учреждениях и начальной школе, представители коренных народов - в дошкольных учреждениях и средней школе.

С резкой критикой языковой нормы образовательного закона выступили Венгрия и Румыния.

8 декабря 2017 года Венецианская комиссия в своих выводах по украинскому образовательному закону заявила об оправданности его критики в части обучения на языках нацменьшинств, однако отметила, что соответствующая статья закона имеет рамочный характер, что дает возможность Украине откорректировать ее положения.

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