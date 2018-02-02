Премьер Польши об "антибандеровском" законе: Это борьба с ложью

Ложь Освенцима - это не только отрицание преступлений нацистов, но и "другие формы фальсификации истории", заявил польский премьер Матеуш Моравецкий

Поправки к закону об Институте нацпамяти Польши, касающиеся в том числе преследования за отрицание так называемой бандеровской идеологии, необходимы для противодействия лжи, приписывающей преступления против евреев во время Второй мировой войны невиновным людям. Об этом в телеобращении к польскому народу заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, сообщает Укринформ.

"Ложь Освенцима - это не только отрицание немецких преступлений, но также и другие формы фальсификации истории. Одна из худших форм этой лжи - умаление ответственности настоящих преступников и приписывание ответственности их жертвам. Мы хотим бороться с этой ложью в каждом ее проявлении. Именно поэтому мы меняем закон об Институте национальной памяти", - сказал глава польского правительства.

Моравецкий подчеркнул, что в Польше никогда не будет ограничений дискуссии о Холокосте, поскольку поляки сами были его жертвами.

Польский премьер также отметил, что поляки понимают эмоции со стороны Израиля, протестующего против этого закона.

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"Нужно выполнить много работы, чтобы мы, наше сообщество, смогли вместе рассказать сложную историю. Культура польских евреев является неотъемлемым элементом нашего, польского наследия", - заявил Моравецкий.

26 января 2018 года правки в закон об Институте нацпамяти Польши, предусматривающие в том числе уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков, были одобрены польским Сеймом, а в ночь на 1 февраля - Сенатом. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент страны Анджей Дуда.

Документ, в частности, предполагает запрет пропаганды в Польше идеологии украинского национализма: он определяет "преступления" украинских националистов и формирований, сотрудничавших с нацистской Германией, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".

Президент Петр Порошенко раскритиковал закон о запрете "бандеризма", а глава МИД Павел Климкин заявил, что этим законодательным актом Польша признала "преступной" всю украинскую нацию.

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