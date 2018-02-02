Турчинов о Javelin: Разговоров пока больше, чем конкретных шагов

Секретарь СНБО заявил, что пока не видел ни одного такого ракетного комплекса в Украине, и заверил, что первым сообщит, когда ВСУ получат "Копья"

Вооруженные Силы Украины пока не получили от Соединенных Штатов противотанковые ракетные комплексы Javelin, хотя в Вашингтоне "все говорят, что поддерживают" такие поставки. Об этом на встрече с журналистами сказал секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов.

"К сожалению, разговоров вокруг и относительно этого (передачи ПТРК, - ред.) больше, чем конкретных шагов", - сказал он.

По словам Турчинова, сотрудничество между Украиной и США по этим поставкам "продолжается".

"Пока что все - "за", и все говорят, все поддерживают... Но я еще не видел ни одного переданного Украине Javelin. Надеюсь, в ближайшее время это будет", - сказал он, добавив при этом - "но я надеялся еще с марта 2014 года".

Тема дня: Javelin для Украины: только не для наступления

17 января 2018 года начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что ВСУ готовятся принять на вооружение "джавелины". По его словам, американские ПТРК появятся в распоряжении украинских военных в течение полугода.

24 января Генштаб ВСУ заявил в ответ на запрос LIGA.net, что не располагают информацией о возможных планах поставок в армию ПТРК ТOW, о чем писали некоторые СМИ.

28 января спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Пентагон начал подготовку к передаче Украине Javelin, но подчеркнул - эти ПТРК якобы "не эффективен в наступательных операциях".

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