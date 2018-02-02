Аслунд о власти в Украине: Им нужна коррупция - они с нее живут

По словам известного экономиста, речь идет о государственных служащих высокого ранга, которые "живут на доходы с монополий и контролируют экономику"

Многие украинские топ-чиновники не собираются бороться с коррупцией, так как лично получают прибыль от бездействия в этой области и саботажа реформ. Такое предположение сделал шведский экономист Андерс Аслунд, пишет Европравда .

В сентябре Украина разместила еврооблигации на $3 млрд под 7,375% годовых, напомнил старший научный сотрудник Атлантического совета. "...Но необходимых реформ не происходит. Украина будет размещать облигации на еврорынке, пока не случится финансовый кризис. Если же Украину постигнет финансовый кризис, он будет полностью вызван местными власть имущими", - подчеркнул он.

Аслунд согласился с вопросом журналиста, который звучал так: "То есть вы думаете, что они скорее переплатят за облигации, чем приступят к борьбе с коррупцией?"

"Именно так, потому что они заинтересованы в коррупции, они с нее живут. Генпрокурор Юрий Луценко, наверно, получает много денег за то, что не борется с коррупцией. Если бы он боролся с коррупцией, он бы ничего не зарабатывал, кроме своей небольшой зарплаты", - пояснил экономист.

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Шведский специалист уверен, что без борьбы с топ-коррупцией у Украины нет шансов на экономический рост.

"Потому что у вас есть чиновники, которые думают, что могут воровать компании и заниматься рэкетом крупного бизнеса. У вас СБУ и ГПУ занимаются вымогательством денег у компаний по надуманным поводам, и все это видят", - отметил он.

Отвечая на вопрос, в чем конкретно заключается интерес чиновников в избежании экономического роста страны, Аслунд сказал: "Потому что они живут на доходы с монополий; они получают доходы, потому что контролируют экономику".

По его словам, если в экономике будет много инвесторов, топ-чиновники будут иметь меньше контроля над экономикой, вслед за чем "исчезнут прибыли и они станут беднее". "Обычно в очень бедных странах очень богатые руководители, потому что они не ограничены в доступе к финансовым ресурсам. Нет никакой взаимосвязи между богатством руководства государства и богатством народа", - заявил экономист.

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