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"Вышки Бойко": Бакулин попал в больницу

04.02.2018 16:55
Помощник фигуранта дела "вышек Бойко" депутата Евгения Бакулина заявил, что он сейчас находится в больнице
"Вышки Бойко": Бакулин попал в больницу
Евгений Бакулин (фото - пресс-служба Газпрома)

Депутат Оппозиционного блока Евгений Бакулин перенес операцию и попал в больницу. Об этом заявил его помощник, сообщает телеканал 112 Украина.

Деталей об обстоятельствах недомогания фигуранта дела "вышек Бойко" представитель нардепа не предоставлял.

2 февраля Генеральная прокуратура объявила, что будет просить у Верховной Рады разрешение на привлечение Бакулина к уголовной ответственности. Глава ГПУ сказал также, что у следствия "нет прямых доказательств" участия Юрия Бойко в схеме покупки буровых установок для Черноморнефтегаза.

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Бакулин был во главе Нафтогаза с марта 2010-го по 21 марта 2014 года, когда его арестовали по подозрению в нанесении ущерба бюджету на сумму около $4 млрд, однако уже в он вышел под залог в 10 млн гривень.

В июле 2017 года Луценко заявлял, что дело о так называемых "вышках Бойко" продвигается, идет следствие по действующему нардепу по показаниям заключившего сделку со следствием экс-замглавы правления Нафтогаза Александра Кацубы.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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