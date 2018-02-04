"Вышки Бойко": Бакулин попал в больницу
Депутат Оппозиционного блока Евгений Бакулин перенес операцию и попал в больницу. Об этом заявил его помощник, сообщает телеканал 112 Украина.
Деталей об обстоятельствах недомогания фигуранта дела "вышек Бойко" представитель нардепа не предоставлял.
2 февраля Генеральная прокуратура объявила, что будет просить у Верховной Рады разрешение на привлечение Бакулина к уголовной ответственности. Глава ГПУ сказал также, что у следствия "нет прямых доказательств" участия Юрия Бойко в схеме покупки буровых установок для Черноморнефтегаза.
Спецпроект LIGA.net: Порошенко и олигархи. Что изменилось за три года
Бакулин был во главе Нафтогаза с марта 2010-го по 21 марта 2014 года, когда его арестовали по подозрению в нанесении ущерба бюджету на сумму около $4 млрд, однако уже в он вышел под залог в 10 млн гривень.В июле 2017 года Луценко заявлял, что дело о так называемых "вышках Бойко" продвигается, идет следствие по действующему нардепу по показаниям заключившего сделку со следствием экс-замглавы правления Нафтогаза Александра Кацубы.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:10
-
вчера
18:39
-
вчера
15:44
-
вчера
15:02
-
вчера
12:53