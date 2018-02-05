Поджог часовни УПЦ МП: суд отпустил подозреваемых

Суд сменил меру пресечения для Горбаня и Шемотюка на личное поручительство народных депутатов

Апелляционный суд Киева своим определением отменил решение Шевченковского райсуда о взятии под стражу архитектора Александра Горбаня, подозреваемого в поджоге незаконно возведенной часовни УПЦ МП возле фундамента Десятинной церкви. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-службе Апелляционного суда.

Суд сменил меру пресечения для Горбаня на личное поручительство ряда народных депутатов.

Как уточнили в пресс-службе, за Горбаня поручились депутаты Андрей Ильенко, Павел Кишкарь, Олег Петренко, Андрей Левус, Игорь Луценко, Олег Барна, Оксана Корчинская.

"Срок действия определения - до 25 марта", - сообщили в суде.

Аналогичное решение суд вынес и по второму подозреваемому - Алексею Шемотюку.

3 февраля, в Киеве на улице Владимирской состоялась акция #FreeArchitects ("Свободу архитекторам"), участники которой призывают поддержать архитекторов Александра Горбаня и Алексея Шемотюка, обвиняемых в попытке поджога нелегально постороенной часовни-МАФа УПЦ МП на территории Национального музея истории Украины.

На прошлой неделе суд избрал каждому задержанному меру пресечения в виде ареста на два месяца или 2 млн грн залога.

Ранее на заседании антикоррупционного комитета парламента власти Киева признали, что часовню УПЦ МП возле Десятинной церкви построили незаконно.

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